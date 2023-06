Ridder trakteert op hapje en drankje voor 195ste verjaardag van Sterkapel

Lummen

In de bossen van het kasteel van Loye bevindt zich een van de mooiste kapelletjes van Lummen. De Sterkapel kan alleen tijdens de meimaand bezocht worden en traditioneel wordt er op 31 mei een mis opgedragen. Pastoor Tony Vandekerkhof ging voor en het Sint-Jankoor van Thiewinkel luisterde de viering op.

Ridder Edmond de Fabribeckers had voor de 100 aanwezigen nog een verrassing in petto. “De grootvader van mijn overgrootvader, de toenmalige burgemeester van Lummen, heeft samen met een aantal mensen van Thiewinkel dit kapelletje hier gemetseld in 1828”, klonk het. “Al 195 jaar zijn wij als familie heel blij dat we de buren hier mogen ontvangen. Ze komen voor een gebed of een wandeling in de mooie natuur. Om de vriendschapsband en die traditie nog te versterken trakteerde mijn vader iedereen op een drankje en een hapje.” (klu)