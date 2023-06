“Doe je beha uit voor gratis drank”: Australische nachtclub annuleert feest na kritiek

Nachtclub Woolshed On Hindley in het Australische Adelaide promootte een feestje waarin vrouwen gratis drankjes zouden krijgen als ze hun beha zouden uit doen en in de club ophingen onder de slogan: hoe groter, hoe beter. Het aantal gratis drankjes dat een vrouw zou krijgen, lag namelijk aan haar cupmaat. Als iemand cup A had, kreeg ze een gratis drankje, bij cup B was dit twee gratis drankjes en vrouwen met cup C zouden drie gratis drankjes krijgen.

De vrouwen kregen op basis van hun cupmaat gratis drankjes — © Woolshed on Hindley

De nachtclub kreeg al snel kritiek op sociale media. “Vanaf het moment dat gratis drankjes en bh’s uitdoen worden genoemd, komen alle viezeriken eropaf”, reageert iemand onder een Facebook-post van de nachtclub. Een ander is het daarmee eens: “Het is al moeilijk genoeg om dronken mannen bij je weg te houden en dan krijg je ook nog eens de druk om je bh uit te doen.”

Daarom heeft de nachtclub het evenement afgeblazen en zich geëxcuseerd. “We bieden onze oprechte excuses aan omdat onze post sommigen een ongemakkelijk gevoel gaf en het leek alsof we bodyshamen, en dat nooit onze bedoeling is geweest”, schrijft het op Facebook. “Op basis van de feedback die we gekregen hebben, hebben we het feest geannuleerd en gaan we workshops volgen hoe we een leuke en veilige omgeving voor iedereen kunnen promoten.”