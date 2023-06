Leerlingen KANL op het podium met zelf ontworpen musical

Op vrijdag voerde een groep van vijf leerlingen van 12 tot 15 jaar op twee momenten de musical Hallo Kroket op in de theaterklas in de Kunstacademie Lommel. Zaterdagavond was het de beurt aan een andere theatergroep (15 tot 18 jaar) met de musical Niets is wat het lijkt, en niets lijkt wat het is, een bewerking van het verhaal van Alice in Wonderland. De leerlingen werkten hard aan hun dansjes, liedjes en tekst, maar zorgden ook voor hun eigen kostuums.

Felke (12), Anna (12), Marie (13), Yuna (14) en Stef (15) gaven vrijdagavond in twee voorstellingen het beste van zichzelf. “Wij voerden de musical Hallo Kroket op. We zijn een heel fijne groep en maken samen veel plezier. Sinds december oefenen we voor deze musical”, vertelt het vijftal trots. “In deze voorstelling krijgen Koek en Ei een telegram. Ze worden uitgenodigd om naar kasteel De Graaf te komen. Ze moeten professor Kammenbeir komen helpen die vast zit met zijn nieuwe uitvinding: hij wil graag een formule ontwikkelen om een poets te bakken. Dat wil hem maar niet lukken. Hij blijkt niet de enige poetsenbakker te zijn. Het is niet altijd even makkelijk om te zingen, te dansen én toneel te spelen. Maar door ons samenspel komt het altijd wel goed.” (nma)