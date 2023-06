Hasselt

Er is voor duizenden euro’s schade in de ondergrondse parking van de TT-wijk in Hasselt. Vandalen spoten er zondag meer dan 20 brandblussers leeg en het ventilatiesysteem blokkeerde. “Die kosten proberen we te verhalen op de vandalen. We hopen dat de politie hen op basis van de camerabeelden kan identificeren”, klinkt het bij Q-Park.