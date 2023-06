Erik Van Looy verwelkomt collega Robin Pront bij ‘De slimste mens ter wereld’

Erik Van Looy had zondagavond redenen genoeg om te feesten. Niet alleen sleepte zijn geliefde Antwerp de landstitel in de wacht, vriend en collega-regisseur Robin Pront liet zich ook inlijven voor het nieuwe seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’.

Pront, ook trouwe supporter van Antwerp, was zondagavond naast Van Looy te zien in de tribunes. Maandagochtend gingen beelden rond waarop te zien was hoe de twee regisseurs elkaar uitzinnig van vreugde in de armen vielen na de titelwinst. “Het mooiste moment uit mijn leven”, noemde Pront het op Instagram.

BEKIJK. Regisseurs Erik Van Looy en Robin Pront vallen elkaar in de armen na titelwinst Antwerp

Zender Play4 maakte van de gelegenheid meteen gebruik om nog een filmpje, waarin de twee tussen de supporters de ziel uit hun lijf zingen, online te plaatsen. Daarmee werd gelijk aangekondigd dat Pront eind dit jaar voor de tweede keer deelneemt aan de populaire quiz. Zijn eerste deelname dateert van 2012, toen hij nog een nobele onbekende was voor het grote publiek. Eerder werden al Jade Mintjens en Annelien Coorevits aangekondigd als nieuwe kandidaten.