Driejarig Palestijns jongetje omgekomen door Israëlisch geweervuur

Een driejarige Palestijnse jongen is maandag bezweken aan de verwondingen die hij opliep door schoten van een Israëlische soldaat. Een woordvoerder van het Schiba-ziekenhuis in Tel Aviv liet weten dat het kind, ondanks grote inspanningen van de artsen, toch overleden is. Donderdagavond werd hij in levensgevaar overgebracht van de Westelijke Jordaanoever naar het ziekenhuis.