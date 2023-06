Jong en oud laten dorpsfestival Kamp Knalt bruisen

Leopoldsburg

Zaterdag was er heel wat bedrijvigheid op het marktplein van Leopoldsburg voor het dorpsfestival Kamp Knalt. Naast een braderie was er ook een run voorzien. Ruim 200 joggers liepen mee, bij de Kids Run liepen zelfs 600 jonge deelnemers zich in het zweet. Tussen de kraampjes rondom het Koningin Astridplein was het gezellig snuisteren. Het plein zelf werd deels ingericht als een kinderdorp met animatie naar kindermaat. Later op de avond stroomde het marktplein vol voor de muzikale optredens. Bij het publiek leefde genoeg knaldrang zodat de artiesten probleemloos de ambiance konden aanwakkeren op deze zomeravond. (sb)

© sb