Loïs Openda op weg naar Duitsland: “Persoonlijk akkoord met RB Leipzig, dat 30 miljoen euro betaalt”

De Duitse topclub anticipeert zo op biedingen van Italiaanse clubs, die interesse toonden in Openda. De Rode Duivel liet dit seizoen 21 goals en 4 assists optekenen in 38 optredens. Zo beukte hij de poort hogerop wagenwijd open. Openda kon bij Lens blijven voor Champions League-voetbal, maar RB Leipzig treedt volgend seizoen ook aan op het kampioenenbal. Het eindigde dit seizoen derde in de Bundesliga. Openda moet de vertrekkende Christopher Nkunku doen vergeten.

