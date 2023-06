Voormalig Standard-spits Ishak Belfodil opgepakt voor mishandeling van minderjarige zus

In Elancourt, een voorstad van Parijs, heeft de Franse politie de Algerijnse spits Ishak Belfodil gearresteerd en in voorlopige hechtenis geplaatst voor de mishandeling van zijn 15-jarige zus, zo meldden politiebronnen maandag aan persbureau AFP.

De 31-jarige ex-spits van onder meer Standard werd ondervraagd door rechercheurs na een ruzie met zijn zus, die tekenen van wurging vertoonde.

Belfodil, een jeugdspeler van Paris Saint-Germain, veranderde al twaalf keer in dertien jaar van shirt. Na passages bij Lyon, de Italiaanse clubs Bologna, Parma, Inter en Livorno, en FC Baniyas in de Verenigde Arabische Emiraten, kwam hij in 2016 op Sclessin terecht, waar hij ook maar een jaartje bleef. Nadien zwierf hij rond bij de Duitse clubs Werder Bremen, Hoffenheim en Hertha Berlijn. Sinds vorige zomer is de Algerijnse international (19 caps) actief bij de Qatarese club Al Gharafa.