Jim Hines, de eerste man ooit die onder de tien seconden dook op 100 meter, overleden

In de finale van de 100 meter op de Olympische Spelen van Mexico zette de Amerikaan op 14 oktober 1968 winst in 9.9 op de tabellen. Even later werd die chrono bijgesteld tot 9.89 om tot slot definitief vastgelegd te worden op 9.95 en zo ook de geschiedenisboeken in te gaan. Daarmee haalde hij het in Mexico van de Jamaicaan Lennox Miller en zijn landgenoot Charles Greene.

Dat wereldrecord hield vijftien jaar stand, totdat zijn landgenoot Calvin Smith in 1983 in het Amerikaanse Colorado Springs twee honderdsten van een seconde beter deed. Het huidige wereldrecord (9.58) staat sinds 2009 op naam van Usain Bolt.

In Mexico won Hines ook goud met de Amerikaanse estafetteploeg op de 4x100m. Dat waren meteen ook zijn laatste olympische titels, want op 22-jarige leeftijd nam hij afscheid van de atletiekwereld om een carrière te starten in het American Football. Daarin bleven grote successen echter uit.