Edouard is 68, maar laat heel wat jongeren achter zich op Vlaams kampioenschap meerkamp

Op zijn 41ste stortte hij zich op de atletiek, intussen is Edouard Pelgrims 68 en blijft hij gewoon doorgaan. Op het open provinciaal kampioenschap meerkamp in Herentals haalde hij pas nog goud. Hij liet daarbij 14 andere atleten tussen 35 en 70 jaar achter zich.

Op het Open Provinciaal Kampioenschap voor de meerkamp stond Edouard Pelgrims (68) uit Sint-Lambrechts vorige week op het hoogste schavot. Hij liet daarbij 15 atleten achter zich, waarvan de meesten een pak jonger dan hijzelf. “We waren met 15 atleten van vier Vlaamse provincies”, vertelt Edouard. “In de meerkamp werden er vijf disciplines verspreid over een dag: verspringen, speerwerpen, 200 meter sprint, discuswerpen en de 1.500 meter lopen. Vooral in die laatste heb ik veel jongeren geklopt. Het is en blijft mijn sterkste onderdeel. Ik liep aan een snelheid van 16 km/uur. Elke seconde telt en is 7 punten waard.”

“Op het einde van de dag worden de prestaties samen opgeteld en verwerkt met een leeftijdsfactor”, legt Edouard uit. “Dankzij mijn prestatie op de 1.500 meter werd ik de winnaar.” Waarom pakte een van de jongeren het goud niet? “Aan die lange afstand hebben velen een broertje dood”, zegt Edouard. “Zelfs Nafi Thiam zag op tegen die 800 meter die ze nog moest doen.”

© rudc

Trappist

Edouard speelde heel lang in tweede nationale van het volleybal. Toen dat verhaal stopte, stapte hij in de atletiek. “Een doktersonderzoek wees uit dat ik zeer goede resultaten behaalde”, vertelt de Hasselaar. “Zo blijk ik een groot uithoudingsvermogen te hebben. Ik ben lid van ACA, de ateletiekclub van Alken, en train daarnaast ook op mezelf. Ik werd opgevolgd en gecoacht door een goede trainer en een prima verzorger. Zo leef ik sinds mijn 41ste voor de atletiek. Maar op het vlak van voeding ontzeg ik mezelf niets. Ik eet wat de pot schaft. En hier thuis zijn dat lekkere potten met een glaasje wijn erbij. Ik sluit de avond steevast af met een lekkere trappist.”

Volgende week neemt Edouard deel aan het Belgisch kampioenschap atletiek. Of hij weer gaat winnen? “Ik combineer het afwerken van mijn trainingen met genoeg rust”, vertelt hij. “We zullen wel zien. Zolang we er plezier in hebben, blijven we het doen.”