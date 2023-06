Man (45) krijgt celstraf met uitstel voor slagen aan vrouw en kinderen: “Haren afgeschoren zodat hij er niet meer aan kon trekken”

Op 19 april 2020 diende de ex-vrouw van de veertiger klacht in bij de politie tegen haar man. Ze verklaarde dat ze al vanaf het begin van hun huwelijk in 2009 regelmatig geslagen werd. “Het ging om fysiek geweld waarbij ze aan het haar werd getrokken en met een broeksriem in haar gezicht werd geslagen. Hij heeft ook gedreigd om haar te vermoorden”, zo verklaarde de Tongerse aanklager.

Toch konden er bij de vrouw geen verwondingen meer worden vastgesteld. “Maar toen de agenten binnenkwamen in de woning, begon het dochtertje (13) meteen te huilen. Ze zei dat zij, haar broertje en moeder dagelijks slagen kregen. De moeder en kinderen hadden zelfs hun haren kort geknipt, zodat de man er niet meer aan kon trekken. Het zoontje had ook verwondingen aan zijn gezicht”, aldus de procureur. De negenjarige zoon verklaarde tijdens zijn verhoor dat zijn vader vaak zei dat ‘mama dood moest’ en dat zijn vader hem niet moest omdat hij qua uiterlijk te hard op zijn mama leek. Het jongste broertje zou dan weer minder slagen gekregen hebben, omdat zijn vader dat kind wel graag zag, klonk het.

Verzonnen door ex

De man zelf ontkent met klem dat hij zijn gezinsleden regelmatig fysiek aanviel: “Alles is verzonnen door mijn ex-vrouw zodat ze de echtscheiding kon aanvragen. Zij heeft aan de kinderen gezegd dat ze die verklaringen moesten afleggen.”

De rechter oordeelde dat alle elementen samen, zoals de verklaringen en vastgestelde verwondingen bij de kinderen, wel wijzen op de schuld van de man. De veertiger krijgt voor de feiten een celstraf van 9 maanden, met volledig uitstel, en een geldboete van 800 euro. Zijn inmiddels ex-vrouw krijgt een schadevergoeding van 750 euro.