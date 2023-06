Genkenaar haalt revolver in huis om ex te doden: “Het was grootspraak”

De veertiger en zijn ex-vrouw zaten in een vechtscheiding verwikkeld en het hoederecht van de kinderen was een gevoelig punt voor de man. Tijdens gesprekken bij zijn zorggroep, waar hij therapeutische sessies volgde, uitte hij daarom extreme doodsbedreigingen naar zijn ex-vrouw. “Als ze erin slaagt het hoederecht ongedaan te maken, dan maak ik haar kapot. Ik heb al een revolver in huis en ik heb niets meer te verliezen.”

Zijn begeleider meldde de uitlatingen waardoor er een onderzoek werd gestart. “Het slachtoffer ervaarde de bedreigingen als zeer ernstig. Toen hun zoontje thuiskwam, zei het kind zelfs dat zijn papa aan het sparen was voor een wapen”, aldus de procureur.

De politie werd naar de woning van de Genkenaar gestuurd om hem te ondervragen, maar ook daar liep het mis. “Hij weigerde elke medewerking en zei dat hij op de agenten zou meppen als ze hem mee zouden nemen”, zei de Tongerse aanklager. Uiteindelijk kon de man toch overgebracht worden naar het politiekantoor. “Maar tijdens het verhoor begon hij zich op te jagen. Toen hij zijn gsm nam en de inspecteur die wilde afnemen, probeerde de man zich los te wrikken en de inspecteur te schoppen.”

Hersenletsel

Zijn raadsman betwiste de bedreigingen niet, maar stelde dat zijn cliënt niets aan zijn agressieve houding kan doen. “In 2010 heeft hij in Zuid-Afrika een zwaar verkeersongeval gehad waardoor hij zes weken in coma lag met een schedelfractuur. Hij hield er een hersenletsel aan over waardoor hij een probleem heeft met zelfbeheersing en agressie. Als er iets gebeurt, kunnen zijn stoppen doorslaan, al gaat het eerder om grootspraak”, klonk het.

De Tongerse rechter veroordeelde de veertiger uiteindelijk tot zes maanden cel met uitstel onder voorwaarden en een geldboete van 800 euro, waarvan 280 euro effectief.