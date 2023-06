VIDEO. Alderweireld scoorde 13 jaar geleden al eens gelijkaardige goal in blessuretijd

Toby Alderweireld is vandaag opgestaan als de koning van Antwerpen. De 34-jarige verdediger was gisteren de auteur van het wondermooie doelpunt dat Antwerp in extremis een eerste landstitel in 66 jaar opleverde. Alderweireld was met dat doelpunt niet aan zijn proefstuk toe. Dertien jaar geleden scoorde hij op gelijkaardige wijze met Ajax op het veld van ADO Den Haag.