Ex van Genkse die ontvoering in scène zette veroordeeld voor slagen aan vrouw en kinderen

De ex-man van de Genkse die volgens het gerecht in 2020 haar eigen ontvoering in scène zette, krijgt 6 maanden cel met uitstel voor slagen aan zijn ex, twee kinderen en schoonmoeder. Zijn raadsman vroeg de vrijspraak omdat de vrouw volgens hem louter haar eigen hachje wilde redden, maar de rechter zag dat anders.

In december 2020 werd de Hyundai van de 29-jarige Genkse kapster uit het Albertkanaal in Hasselt gevist nadat de auto er gedumpt werd. De vrouw zelf was verdwenen, maar bij de onderzoekers rezen er al snel twijfels rond de verdwijningszaak. Nadat het verhaal in de media verscheen en er uiteindelijk toch een moordonderzoek werd geopend, troffen ze de vrouw zestien dagen later toch levend en wel aan in een Duits dorp, op 400 kilometer van haar woonplaats. Volgens de politie had ze haar ontvoering in scène gezet.

Buitenechtelijke relatie

Na haar verdwijning diende de vrouw klacht in tegen haar man. Volgens haar kregen zij, haar kinderen en haar moeder jarenlang slagen van hem. De raadsman van de dertiger, meester Jan Swennen, sprak over flagrante leugens zodat de vrouw haar eigen hachje kon redden. “Zij had een buitenechtelijke relatie en verdween met haar nieuwe vriend. Pas 16 dagen later werd ze gevonden, nadat heel België op zijn kop stond omdat ze onvindbaar was. Wat kon ze dan doen, hé? Klacht indienen en zeggen dat het thuis onleefbaar was, natuurlijk.”

De dertiger zelf hield ook voor de Tongerse rechter vol dat zijn vrouw alles verzonnen had, maar gaf tijdens zijn verhoor wel toe dat hij af en toe een pedagogische tik gaf aan zijn kinderen. Hij verwees daarbij naar zijn Turkse roots. “Als ik zo’n slechte papa ben, waarom wonen ze dan nog steeds bij mij?”, klonk het bij de dertiger.

6 maanden cel

De rechter oordeelde echter anders en geloofde de vrouw omdat ook andere getuigen, zoals haar halfbroer en haar nicht, haar verhaal bevestigden. Volgens hen zou de vrouw eerder al verteld hebben over de slagen die ze kreeg. Zo zei ze tegen haar nicht dat haar man haar wilde vermoorden. De halfbroer verklaarde dan weer dat hij ooit zelf zag hoe de beklaagde de kinderen slagen gaf. De rechter veroordeelde de Genkenaar uiteindelijk tot 6 maanden cel met uitstel en een geldboete van 400 euro.