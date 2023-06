Wagner neemt Russische legerofficier gevangen omdat hij op hun troepen geschoten zou hebben

De Huurlingen van de Russische Wagner-groep hebben een luitenant-kolonel van de reguliere strijdkrachten van Vladimir Poetin gevangen genomen. Eerder werd gezegd dat het Russische leger het met mijnen gemunt had op Wagner.

In een video, gepubliceerd door Wagner, is te zien hoe de gevangen kolonel Roman Venevitin zijn hoofd laat hangen en “schuld bekend”. Hij gaf toe dronken te zijn geweest tijdens zijn dienst en op een Wagner-voertuig te hebben geschoten. Hij zei ook te hebben gehandeld vanwege zijn “persoonlijke afkeer” van Wager. Hij verontschuldigde zich vervolgens ook. Eerder al kwamen er berichten over het feit dat de Russen het met mijnen gemunt hadden op de hurlingengroep.

Hiermee worden de banden tussen Wagner en Rusland opnieuw moeilijker. Eerder al werd het Russische leger ervan beschuldigd huurlingen aan te vallen bij de terugtrekking van Bachmoet. Het Russische ministerie van Defensie heeft nog geen commentaar gegeven op de beelden. Twee naaste familieleden van Venevitin bevestigden aan The Guardian dat de man op de video hun familielid was.

De zakenman, die vooral bekend staat als “Poetins chef-kok” vanwege zijn cateringcontracten met het Kremlin, beweerde ook dat zijn mannen explosieven hadden ontdekt die volgens hem opzettelijk waren geplaatst door ambtenaren van het ministerie van Defensie.

Breuklijnen

Wagner-baas Yevgeny Prigozhin, die al maanden ruzie heeft met militaire topfunctionarissen, kondigde vorige week aan dat zijn troepen zich grotendeels hadden teruggetrokken uit Bachmoet, dat ze vorige maand grotendeels hadden veroverd na zware verliezen te hebben geleden. Aangenomen wordt dat de stad nu wordt gecontroleerd door de reguliere Russische troepen.

Het laatste incident legt opnieuw de breuklijnen in de oorlogsmachine van Moskou bloot. Het komt ook te midden van een toename van de gevechten langs de frontlinies in de regio’s Donetsk en Zaporizja, wat leidt tot speculaties dat Kiev zijn langverwachte tegenoffensief is begonnen.