Diest

Een bestuurder van een speed pedelec is zaterdagochtend na een positieve ademtest zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijtgespeeld. De man was rond 1 uur gevallen in de Nieuwe Dijkstraat in Diest. De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Daar stelde de politie vast dat hij onder invloed was.