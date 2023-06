Spaanse keeperstrainer Melchor komt dan toch niet naar Anderlecht

De club bevestigt dat het komt door familiale omstandigheden kort nadat hij had getekend. Anderlecht is in gesprek met een aantal andere kandidaten en hoopt een nieuwe keeperstrainer te hebben tegen volgende week

Donderdag verzamelt Anderlecht opnieuw om de voorbereiding op het nieuwe seizoen te beginnen. Begin mei kondigde paars-wit aan dat de onbekende Javier Melchor de vertrokken Frank Boeckx zou opvolgen als keeperstrainer. De Spanjaard zou overkomen van derdeklasser CD Badajoz, poseerde al voor de foto’s in RSCA-outfit en werd aangeraden door Inaki Cana, de doelmannen-coach van Arsenal met wie Brian Riemer nog bij Brentford werkte, maar er is nu toch een kink in de kabel.

De technische staf van Brian Riemer zal nog op punt gesteld moeten worden, want het kan dan ook assistent Robin Veldman naar Ajax trekt. (jug, thst)