Leven van Duits-Iraanse mensenrechtenactiviste Nahid Taghavi is in gevaar

Het leven van de Duits-Iraanse mensenrechtenactiviste Nahid Taghavi, die in Iran in de cel zit, is in gevaar. Dat meldt haar medegevangene, een andere Iraanse activiste, maandag.

De 68-jarige Taghavi, die de Duitse en Iraanse nationaliteit heeft, zit al bijna twee jaar gevangen in een cel in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ze werd in oktober 2020 opgepakt en in augustus 2021 tot 10 jaar en 8 maanden cel veroordeeld wegens lidmaatschap van een illegale groepering en wegens propaganda tegen het Iraanse regime.

Ze zit opgesloten in de gevangenis van Evin in Teheran, die berucht is vanwege de erbarmelijke omstandigheden. “Haar leven is in gevaar”, zegt Narges Mohammadi, een Iraanse dissidente die de cel met Taghavi deelt. “Ze geraakt nog nauwelijks uit haar bed, krijgt injecties en pijnstillers.” De vrouw lijdt ook aan diabetes en een hoge bloeddruk.

LEES OOK. België scoort met vrijlating van drie extra Europeanen door Iran, maar er is één grote schaduwkant