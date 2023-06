Russische Kasatkina uitgejoeld door publiek Roland Garros na uitblijven handshake met Oekraïense tegenstandster: “Zo het veld verlaten was het ergste”

“Ik en Elina toonden respect voor elkaar na een zware wedstrijd, maar zo het veld verlaten was het ergste van gisteren”, aldus Kasatkina. “Wees beter, hou van elkaar. Verspreid geen haat. Probeer deze wereld beter te maken.”

“Op deze manier Parijs verlaten geeft me een heel bitter gevoel. Al deze dagen, na elke wedstrijd die ik in Parijs heb gespeeld, waardeer en bedank ik het publiek altijd voor de steun en om er te zijn voor de spelers. Maar gisteren werd ik uitgejouwd omdat ik respect had voor het standpunt van mijn tegenstander om geen handen te schudden. Dat doet pijn.”