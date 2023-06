ROLAND GARROS. Ons Jabeur voor het eerst naar kwartfinales

De voormalige nummer twee van de wereld versloeg in de vierde ronde op het Parijse gravel de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 36) in twee sets: 6-3 en 6-1, na 1 uur en 3 minuten.Jabeur is de verliezende finaliste van de voorbije edities van Wimbledon en US Open. Op Roland Garros kwam ze nooit eerder verder dan de vierde ronde (in 2020 en 2021). Om een plaats bij de laatste vier staat ze later deze week tegenover de winnares van het duel tussen de Braziliaanse Beatriz Hadda Maia (WTA 14) en de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 132).

