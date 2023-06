Prachtige beelden: regisseurs Erik Van Looy en Robin Pront vallen elkaar in de armen na titelwinst Antwerp

Pakkende taferelen in de Cegeka Arena in Genk zondag. Toen Antwerp in het slot alsnog de landstitel in de wacht sleepte, lieten Erik Van Looy en Robin Pront hun emoties de vrije loop. Beide filmregisseurs zijn Antwerpfan in hart en nieren en pakten elkaar eens stevig vast toen het zover was. Vooral Van Looy was zichtbaar aangedaan, Pront noemt het “het mooiste moment uit zijn leven”.