Veldloper Pieter Berben is sportman van het jaar in Oudsbergen

Na een sterk seizoen behaalde veldloper Pieter Berben de eindoverwinning in de Crosscup. Als kers op de taart werd hij ook nog eens wereldkampioen cross in de categorie M35 in het Poolse Torun. De verkiezing tot sportman van het jaar 2023 is dan ook een mooie beloning voor zijn inspanningen. Burgemeester Marco Goossens en een fiere trainer Herman Keunen deelden uiteraard mee in de feestvreugde.