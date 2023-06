Okra Beek op fietsvijfdaagse in Nederland

Op maandag 22 mei vertrokken de fietsers samen met hun zes begeleiders richting Nederland. "Er werd gekozen voor een fietsvriendelijke route van 81 km via Hamont, Valkenswaard, Veldhoven, Best, Boxtel om rond 17 uur aan te komen in ons hotel de Kruishoeve", klinkt het bij de Okra-leden. "Tijdens onze heenrit deden we de nodige stops en genoten we van het mooie landschap met onder andere Tops arena, ASML-fabriek, Airport Eindhoven, Beatrixkanaal en het natuurreservaat De Mortelen. Nadat we onze koffers uitgepakt hadden, genoten we van een heerlijk driegangenmenu. ‘Enjoy’ en ‘Voel je vrij’ was het gekozen thema. Sommigen gingen nog wat wandelen rond de IJzeren Man, anderen genoten van het kaartspel, petanque of van het gezellig samenzijn."

De volgende dagen werd er zowel in de voor- als in de namiddag gefietst. "Fietsen door het Nationaal Park de Loonse en Drunense duinen, langs de historische WO II-locaties, fort Isabella, het bezoek aan kamp Vught, de Sint-Janskerk in ’s Hertogenbosch, de Bossche Bol... Al die dingen blijven geplakt in ons geheugen", klinkt het. "Onze rustdag op woensdag zullen we ook niet snel vergeten. Met de bus gingen we in de voormiddag naar Veghel, de hoofdzetel van onder meer Jumbo, Sligro, Friesland Campina. De gids vertelde hoe een verkommerde veevoederfabriek omgetoverd werd tot een gebouw dat erfgoed, cultuur en gastronomie verenigt. In de namiddag bezochten we het Edah-museum in Helmond. Edah was het grootste kruideniersbedrijf uit de vorige eeuw in Nederland."

De avonden werden telkens gezellig ingevuld. "Met een quiz, een dansje, een kaartje leggen, petanque of nog wat extra kilometers fietsen", klinkt het bij de leden. "Maar goed dat de bar om 24 uur werd gesloten. De terugreis van 89 km door de groene natuur was weer puur genieten. We fietsten via Helvoirt, Haaren, Kampina, Spoordonk, Middelbeers, Eersel en Lommel tot onze eindbestemming Beek, waar we na een etentje afscheid namen van elkaar. De organisatoren werden nog in de bloemetjes gezet via een leuke sketch. De inschrijvingen voor volgend jaar lopen nu al vlot binnen. Dank aan de organisatoren, de wegkapiteins, de meisjes van de bezemwagen, aan Jan de kofferman en aan alle sportievelingen."