275 personen stappen mee Sacramentsprocessie Stokkem

Sinds vorig jaar organiseren Noëlla Venken en Caroline Hommers weer een Sacramentsprocessie in Stokkem. Ook dit jaar is er weer zo’n processie gepland. De naaisters zijn volop in de weer om zo'n 275 personen te laten stralen terwijl ze door de Stokkemse straten paraderen.

Na 16 jaar afwezigheid werd vorig jaar nieuw leven geblazen in de Sacramentsprocessie in Stokkem. Voor de initiatiefnemers Noëlla Venken en Caroline Hommers was het een riskante onderneming, een gok zelfs. Niemand durfde op voorhand te voorspellen of de bewoners nog nood hadden aan een processie. Het enthousiasme en het succes achteraf overtrof dan ook hun verwachtingen. Vooral de vaststelling dat meerdere mannen zich spontaan aanmeldden om in het verhaal van de processie 2023 mee te gaan.

Intussen is een team van 20 vrouwen al maanden in de weer om alle deelnemers van een passend kleed te voorzien. Dankzij de grote bereidheid van mannen die willen deelnemen, kunnen nieuwe groepen samengesteld worden. Maar dat betekent ook dat er nieuwe kleren moeten ontworpen worden. Om zeker niet voor verrassingen te komen staan, werd een aanwervingstop ingevoerd.

Er zullen dit jaar 275 personen aan de processie deelnemen. Daar zijn de muzikanten van de plaatselijke harmonieën en de leden van het zangkoor nog niet bij gerekend. Vorig jaar opende een groep ruiters de processiestoet, ook die groep is fel uitgebreid. In totaal zullen zondag 22 groepen anderhalf uur lang de aandacht trekken door de bevlagde straten en langs deuren en vensters waar het Heilig Hartbeeld uitgestald wordt.