“Ik heb mijn familie veel pijn gedaan met mijn fout”: Arnold Schwarzenegger openhartig over affaire en buitenechtelijke zoon Joseph

In de Netflix-documentaire Arnold, die over de Oostenrijks-Amerikaanse acteur en bodybuilder gaat, is Schwarzenegger openhartig over zijn affaire met schoonmaakster Mildred Baena in 1996 en zijn buitenechtelijke zoon Joseph Baena. Die werd geboren precies twee weken nadat zijn vrouw was bevallen van hun nu 25-jarige zoon Christopher. Schwarzenegger wist toen echter nog niet dat Baena zijn zoon was. “Maar toen hij ouder werd, werd het steeds duidelijker dat hij mijn zoon was”, zegt de acteur. “Toen was het een kwestie van het stil te houden.”

Tijdens een relatietherapiesessie onthulde Schwarzenegger aan zijn vrouw Maria Shriver dat hij een buitenechtelijke zoon heeft. “Op een dag zei de therapeut dat Maria het over een specifiek onderwerp wilde hebben”, zegt Schwarzenegger. “De therapeut zei dat ze wilde weten of Joseph mijn zoon is. Mijn hart stopte. Daarna heb ik de waarheid verteld. Ze was er duidelijk door geraakt.” Dit zorgde er uiteindelijk voor dat de twee gingen scheiden.

Veel spijt

Schwarzenegger zegt in de documentaire dat hij erg veel spijt heeft van zijn affaire. “Ik heb mijn familie veel pijn gedaan met mijn fout”, zegt de acteur. “Iedereen heeft geleden: Maria, de kinderen, Joseph en zijn moeder. Ik zal daar de rest van mijn leven moeten leven.”

De acteur is desondanks trots op zijn zoon. “Wat ik heb gedaan, is fout, maar ik wil niet dat Joseph denkt dat hij niet welkom is, want hij is erg welkom en ik hou van hem”, zegt Schwarzenegger. “Hij is een bijzondere jongeman geworden.”