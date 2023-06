Shari Bossuyt schreeuwt onschuld uit: “Wij zijn geen valsspelers”, ook Toon Aerts woont persmoment bij

Zondagochtend raakte bekend dat de 22-jarige Bossuyt in maart, na haar overwinning in de derde rit van de Ronde van Normandië, een positieve test aflegde op het gebruik van letrozole metabolite. Dat is hetzelfde middel waardoor veldrijder Toon Aerts nu al sinds januari 2022 aan de kant staat. Toon Aerts, die eerder al zijn steun uitsprak voor Shari Bossuyt, was aanwezig op de persconferentie in de sporthal van Zwevegem.

Ook Toon Aerts was van de partij. — © BELGA

Met een krop in de keel vertelde Shari Bossuyt over de naar eigen zeggen “onwezenlijke situatie” waarin ze terechtgekomen is. “Ik ben nooit in aanraking gekomen met letrozole en ik heb het nooit bewust gebruikt. Ik had nog nooit van het product gehoord. Alles wijst erop dat we te maken hebben met een contaminatie, wij denken in vlees of melk. Ik hoop heel snel duidelijkheid te kunnen scheppen en te kunnen bewijzen dat we geen valsspelers zijn.”