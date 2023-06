“Dus dit is net gebeurd...”: Alyssa (26) test loopband uit in fitness, maar struikelt over losse veter en raakt sportbroek kwijt

Alyssa Konkel is geen grote fan van de loopband omdat ze op haar tiende gewond raakte door een val op zo’n ding. Maar eind mei besloot ze de machine nog een kans te geven. Tijdens het joggen liep het echter weer mis toen ze struikelde over een losse veter. De Amerikaanse probeerde zich nog wanhopig vast te klampen, maar door de wrijving van de loopband verloor ze haar broek en ging ze plots letterlijk en figuurlijk met de billen bloot. “Ik was zo beschaamd”, aldus Alyssa die haar lip, scheenbeen en knieën bezeerde, maar het gênante moment toch zelf deelde op Instagram. “Gelukkig was het niet al te druk.”