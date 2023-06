Alexander De Croo wil dat regering ingrijpt bij spaarrente: “Als we geen beweging zien, gaan we beweging brengen”

Indien de banken in de loop van de komende weken niets aan de rente op spaarboekjes doen, dan zal de regering ingrijpen. Dat kan via de concurrentie-autoriteiten of door regels op te leggen. Dat heeft premier Alexander De Croo maandag verklaard in De Ochtend op Radio 1.

Afgelopen weekend had ook zijn partijgenote en staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand de banken tot eind deze maand gegeven om in actie te komen en de rente op spaarboekjes te verhogen. Zo niet, luidde het in De Tijd, sluit ze niet uit dat de regering ingrijpt op de minimumrente.

“Ik ben iemand die gelooft in de vrije markt”, zei premier De Croo maandag. “Maar als die vrije markt niet functioneert, dan kan men wel ingrijpen.” Hij wil eerst afwachten hoe de zaken de komende weken evolueren, “maar als we geen beweging zien, gaan we beweging brengen.”

Hoe dat moet gebeuren, valt dus nog af te wachten. Coalitiepartner Vooruit heeft een voorstel op tafel gelegd, met daarin een koppeling tussen de rente die banken krijgen om hun geld bij de Europese Centrale Bank te parkeren en de spaarrente. De Nationale Bank vindt zo’n verplichte koppeling geen goed idee. “Vandaag ligt er geen voorstel op tafel waarvan iedereen overtuigd is: oké dit kunnen we doen, zonder risico voor de stabiliteit van de banken”, luidde het maandag bij de premier.