‘Spider-Man 4’ met Tom Holland uitgesteld door stakingen in Hollywood

De staking van de scenaristen in Hollywood zorgt alweer voor een slachtoffer. De vierde film rond het personage Spider-Man met acteur Tom Holland (27) in de hoofdrol zal niet verschijnen op de eerder aangekondigde releasedatum.

Dat jammerlijke nieuws is aangekondigd door de hoofdrolspeler zelf. “Ik kan niet veel zeggen”, aldus Holland. “Maar er zijn gesprekken geweest over het nieuwe deel. Die gesprekken zijn voorlopig voor onbepaalde tijd stopgezet, uit solidariteit met de schrijvers die op dit moment staken.” Eerder was de beslissing gemaakt om een nieuwe Spider-Man te maken, maar alle vergaderingen zijn dus opgeschort. De bedoeling was dat de film zou uitkomen op 7 juni 2024, maar die datum zal niet worden gehaald.

Holland vertolkte de heroïsche figuur inmiddels in zes films. In de helft daarvan stond zijn personage centraal, de overige films draaiden rond andere Marvel-figuren. Hierin had Spider-Man slechts een bijrol. Maar het personage geldt wel als een van de populairste helden uit het Marvel-universum.

Ondertussen duurt de staking in Hollywood al een volle maand. De scenaristen besloten het werk neer te leggen omdat ze van de grote studio’s en streamingdiensten geen betere verloning krijgen. Het water stond hen al maanden dermate aan de lippen dat het beroep niet langer voldoende geld oplevert om van te leven. De vrees bij velen is dat de staking nog maanden gaat duren, waardoor ironisch genoeg heel wat fictie niet zal gemaakt en dus geschrapt worden. Hierdoor verdienen de scenaristen nog minder.

Ondertussen neemt de pas verschenen Spider-Man animatiefilm in de bioscopen een vliegende start. Tegen zondagavond staat de film gegarandeerd op de eerste plaats in Box Office.