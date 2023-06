Beige vlaggen wapperen massaal op Tiktok, maar wat zeggen die over je relatie?

Als het in de wereld van het (online) daten over rode vlaggen gaat, betekent het dat je vlam wellicht bepaalde karaktertrekken of gewoontes heeft die niet veel goeds betekenen voor een relatie. Een groene vlag insinueert dan weer het tegenovergestelde. Op Tiktok hangen nu de ‘beige vlaggen’ te wapperen. Wat vertellen die over je relatie?

Waar de beige vlag oorspronkelijk moest waarschuwen voor een kleurloze, saaie partner, heeft die ondertussen een andere betekenis gekregen. De beige vlag is populairder dan ooit op Tiktok en de betekenis ervan is verschoven, want is nu een codewoord voor de rare trekjes van je lief. Iedereen heeft wel van die totaal onschuldige, maar vreemde, gewoontes, quirks die je ontdekt als je je partner beter leert kennen, en er gewoon bijneemt. Dát is pas liefde. Mensen delen nu massaal via Tiktok wat die ‘unieke’ eigenschappen van hun partner zijn.

Enkele voorbeelden: je lief inspecteert van tijd tot tijd je gezicht... op zoek naar puistjes om uit te duwen. Of je wederhelft is zo besluiteloos op restaurant dat hij of zij altijd bestelt wat de ober aanraadt. Zit je thuis met een partner die tijdens het televisiekijken altijd in slaap valt, maar wakker schiet zodra je zapt? Ook dat is een klassiek voorbeeld van de beige vlag.

Vreemde trekjes worden vaak als schattig of vertederend gezien, zeker wanneer twee mensen nog maar pas verliefd zijn. Zolang diezelfde eigenaardigheden je niet doen ineenkrimpen of in verlegenheid brengen, hoeven ze je relatie niet op de helling te zetten.