Acht personen opgepakt bij huiszoekingen rond cocaïnehandel-dossier

In Elsene, Luik, Ans, Grâce-Hollogne en Antwerpen hebben maandagochtend huiszoekingen plaatsgevonden naar aanleiding van een onderzoek van het federaal parket. De Luikse federale politie heeft acht personen opgepakt die verdacht worden van internationale drughandel. Zij worden momenteel verhoord door de federale gerechtelijke politie van Luik - die het onderzoek voert - en zullen mogelijk worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter die binnen 48 uur na hun vrijheidsberoving zal beslissen over een eventuele inverdenkingstelling en aanhouding.

Tijdens deze operatie werd een handvuurwapen, vijf kilo cocaïne en 30.000 euro in contanten in beslag genomen. Er werd ook een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor een verdachte in het dossier. Die werd vanochtend door de Duitse politie aangehouden. “Het federaal parket zal de procedure voor de overlevering van deze persoon aan België verder zetten”, klinkt het in een persbericht.

Het dossier, dat geleid wordt door een Luikse onderzoeksrechter, maakt deel uit van een onderzoek dat reeds enkele jaren geleden begon, met kennelijke banden met de Italiaanse maffia ‘Ndrangheta, aldus nog het federaal parket.