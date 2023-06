VIDEO. Romelu Lukaku kan tranen niet bedwingen wanneer hij over z’n overleden opa praat: “Elke keer ik mijn moeder in de tribunes zie, denk ik aan hem”

In een interview bij CNN naar aanleiding van de Champions League-finale van aankomende zaterdag tegen Manchester City, werd het Romelu Lukaku even te veel. De Rode Duivel had het over z’n opa, die overleed toen Lukaku twaalf was. “Hij betekende alles voor mij.”

Zaterdagavond wacht een afspraak met de geschiedenis. Tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne kan Romelu Lukaku met Inter de Champions League winnen. Het zou de grootste triomf uit Lukaku’s carrière kunnen worden. In een interview met CNN naar aanleiding van de partij, moet Lukaku emotioneel terugdenken aan zijn grootvader. “Hij was mijn nummer één, mijn allergrootste fan”, begint Lukaku. Op dat moment krijgt de spits tranen in de ogen en vindt hij de juiste woorden niet meer. “Elke goal die ik in m’n carrière scoorde, was er eentje voor hem.”

Lukaku verloor z’n opa toen hij twaalf was. “Ik beloofde hem toen dat ik voor mijn moeder zou zorgen. Dus elke keer dat ik mijn mama in de tribunes zie, denk ik aan hem. Ik kijk naar hem bij elke goal.” Familie is voor Lukaku het allerbelangrijkste. “Dat overstijgt winnen of verliezen, familie gaat boven alles”, aldus de Inter-spits.

“Wanneer ik mijn zoontje Jordan zie, merk ik zoveel vergelijkingen op met m’n grootvader. Hij lijkt er zo erg op.”

Trots

Lukaku kijkt ook met bewondering naar zijn parcours tot de Champions League-finale. Als kind leefde Lukaku met zijn gezin in armoede. “Ik kon toen niet kijken naar de Champions League, dat konden we niet betalen. Ik keek ernaar op de computer op school of deed tegen m’n klasgenoten alsof ik gekeken had.” Maar nu staat de Rode Duivel zowaar zelf in de finale van de Champions League, het tovert een gezicht op zijn gezicht. “Het is prachtig. Ik zal er zo van genieten. Dit moment zou zoveel betekend hebben voor m’n opa.”