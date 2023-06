Benen van vrouw (27) staan vol plekken na laserontharing: “Zelfs dermatologen vonden geen oplossing”

Tess (27) wilde een tijdje verlost zijn van het haar op haar benen en besloot om ze laten ontharen met een laser. Maar de Australische verliet het schoonheidssalon met benen die overdekt waren met pijnlijke plekken die begonnen te zwellen zodra ze thuis was. Ze zocht een halfjaar naar hulp en gaf handenvol geld uit voor advies, maar “zelfs dermatologen vond geen oplossing”. Tot ze op een dag iets te lang in de zon had gezeten.

Tess kreeg een behandeling met leds, smeerde dagelijks crème en bezocht talloze specialisten om van de schroeiplekken af te raken. “Ik kwam huilend thuis toen mensen me in het openbaar vroegen wat er scheelde met mijn benen”, aldus de jonge vrouw die haar relaas doet op Tiktok. De video werd al miljoenen keren bekeken en uit de reacties blijkt dat ze niet de enige is die zo thuiskomt na een laserontharing.

Tess durfde amper nog in het openbaar verschijnen met blote benen en zocht maandenlang naar een reddingsmiddel, maar vond zes maanden later zelf een oplossing. De vrouw uit Sydney had per ongeluk te lang in de zon gezeten en merkte dat de vlekken vervaagden toen de huid was verbrand.

“Door het bruinen, vervaagden de vlekken en kreeg ik weer een egale huid”, klinkt het nog. Al waarschuwt de twintiger dat ze ‘paardenmiddel’ zeker niet aanraadt: “Wees alsjeblief voorzichtig en doe grondige research.” (pjv)