Noorse comedian wint finale ‘Britain’s Got Talent’, maar daar is niet iedereen blij mee

De Noorse comedian Viggo Ven is gekroond tot winnaar van Britain’s Got Talent en wint 250.000 pond en een plek op de affiche van de Royal Variety Performance. Maar die overwinning werd niet alleen met applaus onthaald.

Het was niet danser Musa Motha - wiens been geamputeerd werd toen hij nog maar 11 jaar oud was - of de ongelooflijke opera zanger Malakai Bayoh die met de prijs naar huis mochten. Wel Viggo Venn, een Noorse comedian die met een fluohesje op het podium te zien was.

Toen de uitslag bekend werd gemaakt, weerklonk echter niet alleen applaus maar ook veel boegeroep. Ook op Twitter is er heel wat kritiek. “Hoorde je hoe ze ‘boe’ riepen? Terecht ook, belachelijk. Zoveel meer talent in die finale vanavond. Had de liveshows niet moeten halen. Slechte winnaar”, klonk het. “Nooit nooit meer kijken naar Britains Got Talent. Wat een puinhoop. Een man die rondloopt met een fluo vest boven zoveel echt talent? Het boegeroep, de geschokte gezichten en oprechte tranen zeggen alles”, schrijft een ander. Ze spreken ook van doorgestoken kaart omdat het “Viggo Venn anders nooit was gewonnen”.

Eerder kwam er ook al kritiek toen Tonikaku de wild-card kreeg, waardoor hij automatisch naar de finale mocht. Volgens het publiek zaten er namelijk “meer mensen met echt talent tussen”. Simon Cowell verdedigde de beslissing door te zeggen dat het een “unanieme beslissing was”. “We moesten hem er gewoon bij hebben. Het had anders niet hetzelfde geweest”, klonk het.