Geruchten over relatie Hamilton en Shakira laaien weer op nu ze ook gespot werd bij GP van Spanje

Bloeit er iets moois tussen Lewis Hamilton (38) en Shakira (46)? Na de GP van Spanje werd de Colombiaanse zangeres in een bar in de entourage van Hamilton opgemerkt, waarbij de Brit zijn arm over haar schouder legde.

Voor de wedstrijd had Lewis Hamilton al aan enkele fans laten weten dat hij een relatie met een Latijnse vrouw wel zou zien zitten. Shakira postte afgelopen weekend een selfie op Twitter en liet weten dat ze het leuk vindt om terug te zijn in Barcelona. De zangeres woonde er jarenlang samen metDe Colombiaanse zangeres was 12 jaar samen met gewezen Barcelona-voetballer Gerard Piqué, tot het koppel vorig jaar uit elkaar ging. Shakira Piqué hebben twee kinderen: Sasha (8) en Milan (10).

Na de GP van Spanje doken beelden op van Shakira aan de zijde van Lewis Hamilton, samen met enkele vrienden in een bar. Ook tijdens een eerdere wedstrijd werden ze al in elkaars buurt gezien.

In mei gonsde het nog van de geruchten over een romance tussen Shakira en Tom Cruise, nadat de acteur en de zangeres samen gespot werden tijdens de Grote Prijs Formule 1 in Miami. De acteur zou haar als zijn droomvrouw zien en met haar hebben geflirt, maar Shakira heeft volgens Heat Magazine geen interesse.

De zangeres reageerde snel op de geruchten en zei dat die niet waar waren en dat ze erom moest lachen. “Ze wil hem niet voor schut zetten of hem teleurstellen, maar zij voelt zich niet aangetrokken”, aldus een dichte bron. “Ze was gewoon vriendelijk. Ze is gevleid, maar niet geïnteresseerd en dat is beleefd met Tom gedeeld.”