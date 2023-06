Mexicaanse Leon wint CONCACAF Champions League voor de eerste keer

Nadat ze vorige week in eigen huis de heenwedstrijd van de finale tegen Los Angeles FC al met 2-1 hadden gewonnen, waren ze ook in de terugwedstrijd in Californië met 0-1 te sterk. De Argentijn Lucas Di Yorio scoorde na twintig minuten het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Giorgio Chiellini en co.

Los Angeles FC was, net als Leon, op zoek naar een eerste eindzege in de CONCACAF Champions League. LAFC verloor drie jaar geleden al eens de finale van het Mexicaanse Tigres. Leon moest in 1993 enkel het Costa Ricaanse Deportivo Saprissa laten voorgaan.

Dankzij de eindzege plaatst Leon zich voor de twee eerstvolgende edities van het WK voor clubs. In 2025 nemen er daar voor het eerst 32 ploegen aan deel.