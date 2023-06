Jürgen Klinsmann selecteert bij Zuid-Korea speler die… in de cel zit

Bondscoach van Zuid-Korea, Jürgen Klinsmann, heeft voetballer Son Jun-ho ondanks zijn arrestatie toch opgenomen in de oefenduels van Zuid-Korea tegen Peru en El Salvador. De speler zit sinds vorige maand in hechtenis bij de publieke veiligheidsdienst in de Chinese provincie Liaoning op verdenking van omkoping.

“We zijn allemaal in shock door deze situatie. We staan allemaal achter Jun-ho. Elke dag hopen we dat er iets gebeurt, maar helaas ligt het niet in onze handen. De Zuid-Koreaanse bond en mensen van ons team zijn naar China geweest om hem vrij te krijgen. Maar we kunnen verder alleen afwachten”, aldus Klinsmann.

Son voetbalt bij de Chinese club Shandong Taishan, waar voormalig Rode Duivel Marouane Fellaini aanvoerder is. Hij wordt volgens het Zuid-Koreaanse consulaat-generaal beschuldigd van omkoping van een “niet-gouvernementele functionaris”. Hij maakte vorig jaar deel uit van de Zuid-Koreaanse ploeg die bij het WK in Qatar de achtste finales haalde. “Hij is een geweldige speler en we missen hem. We hopen en bidden dat hij vrijkomt”, zei Klinsmann.

Zuid-Korea speelt op 16 juni tegen Peru. Vier dagen later staat het duel met El Salvador op het programma.