Dodentol iets naar beneden bijgesteld na treinongeval in India

De dodentol van de treinramp in de Indische deelstaat Odisha is bijgesteld tot 275. Dat laat de gouverneur maandag weten. Het treinverkeer in de regio is intussen hervat.

In Balasore botsten vrijdag drie treinen op elkaar na een wijziging aan de elektronische rijwegbeveiliging. Een passagierstrein reed aan een snelheid van 130 kilometer per uur in op een goederentrein, waarna drie wagons op een naastliggend spoor terechtkwamen. Een exprestrein tussen Bangalore en Calcutta kon een aanrijding niet vermijden.

Bij de treinramp kwamen 275 mensen om het leven. Aanvankelijk was sprake van 288 doden, maar volgens de gouverneur van Odischa werden sommige lichamen per ongeluk twee keer geteld. Van de 1.175 gewonden liggen er nog altijd 382 in het ziekenhuis. Het dodental loopt mogelijk dus nog op.