Kristoff Franck in zijn zaak ‘Grand Café Paal 26’: “Ik heb een half uur op hulp moeten wachten. Heel akelig, want op dat moment gingen er allerlei gedachten door mijn hoofd.” — © Serge Minten

Een jaar geleden sloeg het noodlot toe voor Kristoff Franck (46). Na een val in een diep keldergat was zijn knie volledig kapot, maar een jaar later speelt hij weer interclub tennis bij TC Ham. “Ik heb veel geluk gehad”, beseft de zaakvoerder van ‘Grand Café Paal 26’.