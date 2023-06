Politie op zoek naar 19-jarige Astrid die verdween tijdens het joggen

De 19-jarige Astrid Tshimanga-Masengu ging op zondag 4 juni gaan joggen, sindsdien ontbreekt elk spoor van de tiener. Dat laat de politie weten in een opsporingsbericht.

Astrid verliet gaar woning in de Langestraat in Drogenbos om 14. 30 uur op zondag 4 juni. Ze ging joggen en werd voor het laatst gelokaliseerd in de omgeving van Duden Park te Vorst. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De jonge vrouw is 1.67 meter lang en is normaal gebouwd. Haar haar ziet er anders uit dan op de foto, benadrukt de politie. “Ze heeft momenteel gele dreadlocks”, klinkt het. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een zwarte legging en een roze sport T-shirt. Astrid zou heel verlegen en benadert niemand, zelfs niet om hulp te vragen, klinkt het nog.