Dziubi uit ‘Blind getrouwd’ viert 30ste verjaardag op Ibiza: “Megadankbaar voor deze topvakantie”

Dziubi van Blind getrouwd is dertig geworden, en dat heeft hij uitgebreid gevierd op Ibiza. Dat maakte hij bekend met een zomerse zwembadfoto. “Onze dertigste verjaardag vieren op Ibiza? Check. Megadankbaar voor deze topvakantie met topvriendinnen”, schrijft hij erbij.

In april raakte bekend dat Dziubi en zijn Blind getrouwd-partner Brecht uiteen waren. De twee waren in het laatste seizoen van Blind getrouwd meteen een van de favoriete koppels van de kijkers. En lang leek het erop dat het goed zat tussen de leerkracht en de marketingmanager.

“Het is vlot verlopen. Ik denk dat het komt omdat wij vanaf het begin zo’n goede klik hadden en goed konden praten met elkaar”, zei Dziubi aan het einde van het seizoen. “Natuurlijk waren er ook bij ons wel kleine frustraties. We hadden allebei nog nooit eerder samengewoond met een partner, dus het is vanzelfsprekend dat er dan strubbelingen naar boven komen. Maar ook dan hebben we dat steeds benoemd en besproken.”

LEES OOK. Brecht en Dziubi uit ‘Blind getrouwd’ niet langer een koppel: “Met pijn in het hart”

Ook Brecht zag het toen nog helemaal zitten. “De huwelijksreis vloog voorbij, het begin van het samenwonen verliep supervlot. We zijn eigenlijk nooit van die roze wolk gevallen. Uiteraard waren er weleens mindere momenten, maar we gingen geen enkel gesprek uit de weg. Elke discussie bracht ons net dichter bij elkaar.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar het bleef dus niet duren: enkele maanden geleden zetten de twee een punt achter hun relatie. “De ‘diepere gevoelens’ bleven helaas uit, en daarom hebben we nu beslist er een punt achter te zetten. We blikken terug op een knap verhaal dat we samen hebben geschreven en we gaan mekaar ook in de toekomst met hetzelfde respect behandelen.”

LEES OOK. Na de breuk met Dziubi: Brecht van ‘Blind getrouwd’ ging op solotrip naar Marokko om “afgelopen maanden te verwerken”

Afgelopen weekend dus vierde Dziubi zijn dertigste verjaardag op Ibiza met vriendinnen.”Mega dankbaar”, schrijft hij erbij.