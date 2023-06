De Croo over Belgische wapens in Rusland: “Daarom is Europa zo voorzichtig geweest”

Het was The Washington Post dat afgelopen weekend aan het licht bracht dat Russische splintergroeperingen gebruikmaakten van Amerikaanse en Poolse voertuigen alsook van Tsjechische en Belgische wapens. Er zouden wapens uit de Belgische FN-fabriek gebruikt worden, wapens die door ons land geleverd werden aan Oekraïne. Oud-kolonel Roger Housen, die de beelden te zien kreeg, bevestigde aan onze redactie dat het effectief over Belgische wapens gaat.

Volgens premier Alexander De Croo wordt dit nu onderzocht. “De regels rond de levering van wapens zijn zeer strikt alsook het naleven van die regels en de controles. Er is een lek. We moeten dit dus analyseren”, zegt hij maandag in De Ochtend. De Croo gaf aan dat er niet onmiddellijk gereageerd zal worden om niet op de feiten vooruit te lopen, maar dat de zaak ernstig is. “Dit is één van de redenen dat de Europese landen zo voorzichtig zijn geweest met de leveringen”, klinkt het.

Op de vraag of we niet te veel doen, antwoordde de premier van niet. “We doen er alles aan om Oekraïne te helpen en onze redenering is: hoe kan het verdedigen van het eigen grondgebied provocatie zijn?”