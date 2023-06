“De schade is groot”: tram ontspoord in Gentbrugge, tramlijn 2 onderbroken

Het tramverkeer in Gent is verstoord nadat maandagochtend een tram ontspoorde aan het wisselstation in Gentbrugge. Tramlijn 2 is onderbroken, meldt vervoersmaatschappij De Lijn.

Het incident gebeurde maandagochtend tussen 6 en 6.30 uur. “De tram had net het wisselstation in Gentbrugge verlaten”, laat De Lijn weten. “Daardoor zaten nog geen reizigers op de tram. De chauffeur raakte niet gewond, maar was wel onder de indrukt van het voorval.”

De Lijn waarschuwt voor hinder op de tramverbinding in Gent. “Tramlijn 2 is onderbroken tussen Gent-Zuid en Melle”, zegt De Lijn. “Vervangbussen worden ingezet.” Hoe lang de hinder nog zal aanhouden is voorlopig niet duidelijk. “De schade is namelijk serieus”, besluit De Lijn.