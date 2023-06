Slechts drie punten verschil: Miami Heat hangt bordjes terug in evenwicht in NBA Finals tegen Denver Nuggets (1-1)

Miami Heat is dit NBA-seizoen een grote verrassing. Het versloeg op papier grotere teams op weg naar de NBA Finals en ook daar lijkt het zich niet zomaar over te geven. Tegen de Denver Nuggets won Heat zondagnacht de tweede game van de best-of-seven-serie, waardoor het nu 1-1 staat.

Lang leek het nochtans alsof Denver Nuggets er 2-0 van zou maken in de series. Bij het ingaan van het laatste quarter stonden ze voor met 83-75, maar met een straffe eindsprint in quarter 4 trok Miami Heat het laken nog naar zich toe.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Nuggets hadden de kans om in de laatste seconde nog op gelijke hoogte te komen, maar Jamal Murray miste zijn poging voor de gelijkmakende driepunter. Met de 111-108 overwinning brengt Miami Heat de bordjes weer in evenwicht. In de serie over zeven wedstrijden staat het nu 1-1. De eerste die vier zeges haalt, is de nieuwe NBA-kampioen.