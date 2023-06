Eden Hazard op handen gedragen bij afscheid van Real Madrid, dat hem nog 20 miljoen euro moet betalen

Real Madrid zal blij zijn dat het af is van Eden Hazard. De voormalige Rode Duivel moest ooit de absolute wereldster worden in de Spaanse hoofdstad, maar z’n avontuur liep volledig mis. Ondanks amper te spelen, was Hazard wel de bestbetaalde speler bij de Koninklijke. Nu moet Real hem nog 20 miljoen euro uitbetalen om z’n contract vroeger te beëindigen, maar zo spaart Real wel 7 miljoen euro uit.

De beste oplossing voor beide partijen: een jaar voor het einde van z’n contract, ontbonden Eden Hazard en Real Madrid na onderling overleg hun verbintenis. Voor de club een grote financiële last die van hun schouders valt. Hazard lag normaal nog onder contract in de Spaanse hoofdstad tot juni 2024. Zo zou hij op maandbasis 2,25 miljoen euro bruto op z’n rekening ontvangen, goed voor een bedrag van 27 miljoen euro op jaarbasis. Ook bij een contractontbinding is dat nog steeds het geval.

Maar volgens voetbaljournalist Fabrizio Romano spaart Real 7 miljoen euro uit. De Koninklijke onderhandelde met Hazard over het bedrag. Ze moeten hem wel nog twintig miljoen euro betalen voor de beëindiging van z’n contract.

12,8 miljoen per goal/assist, 72.000 per minuut

Dat is echter niets in vergelijking met wat Hazard de voorbije seizoenen verdiende bij Real. In 2019 kocht de club hem van Chelsea voor om en bij de 115 miljoen euro. Plus 27 miljoen aan bonussen over vier seizoenen en nu dus de 20 miljoen om z’n verbintenis te verbreken, komt dat op een bedrag van 243 miljoen euro aan transfer- en loonkosten.

Maar dan moet het gekste nog komen: per speelminuut verdiende Hazard maar liefst 72.000 euro. Over vier seizoenen kwam hij tot 3.736 minuten, dat komt neer op bijna 269 miljoen euro. Daar kwam nog eens 12,8 miljoen euro bij per beslissende actie. Hazard gaf voor Real Madrid 12 assists en kwam 7 keer tot scoren. Dat komt ook nog eens neer op 243 miljoen euro. Real Madrid is maar wat blij dat het toch een stukje eerder en goedkoper af is van hun grootverdiener...

‘Mooi’ afscheid

Ondanks z’n pijnlijke periode bij Real Madrid, werd Hazard gisteren na het duel tegen Athletic Bilbao toch nog op handen gedragen door z’n ploegmaats. Zo gaven Thibaut Courtois en co hun ploegmaat nog een mooi afscheid. Het toverde zowaar een brede glimlach op het gezicht van de gewezen Rode Duivel.

© Getty Images

© Denis Doyle