Voormalig Nieuw-Zeelands premier Ardern wordt ‘Dame’ in Orde van Verdienste

De voormalige Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern is maandag benoemd tot ‘Dame Grand Companion’ in de Nieuw-Zeelandse Orde van Verdienste vanwege haar diensten aan het land. Het gaat om de op een na hoogste onderscheiding in Nieuw-Zeeland.

De 42-jarige Ardern twijfelde er naar eigen zeggen aan de onderscheiding te aanvaarden. “Zo veel dingen die we als natie de afgelopen vijf jaar hebben meegemaakt gingen over ons allemaal, en niet over één individu”, reageerde ze. “Maar datzelfde heb ik gehoord van zoveel ‘Kiwi’s’ (inwoners van Nieuw-Zeeland, red.) die ik door de jaren heen heb aangemoedigd om een onderscheiding te accepteren. Voor mij is dit dus een manier om dankjewel te zeggen, aan mijn familie, mijn collega’s en de mensen die me gesteund hebben in de meest uitdagende en dankbare rol van mijn leven.”

Jacinda Ardern kondigde begin dit jaar verrassend aan dat ze zou opstappen als premier. Ardern werd in 2017 op 37-jarige een van de jongste vrouwen ooit aan het hoofd van een regering en de tweede regeringsleider in de geschiedenis die tijdens haar ambtstermijn een kind op de wereld zette. In 2020 werd ze met een absolute meerderheid herverkozen. Ze kreeg gedurende haar regeertermijn onder meer te maken met een terreuraanslag in Christchurch en de coronapandemie.