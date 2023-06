Zo hevig was het feest: kampioensbeker van Antwerp sneuvelt al na... een kwartier

De Bosuil was gisterenavond het decor voor een waar volksfeest. Voor het eerst in 66 jaar pakte de Great Old de landstitel, dat werd uiteraard als gekken gevierd in Antwerpen. Iets na elf kwam de spelersbus aan bij de Bosuil, waarna de Antwerp-helden de kampioensbeker elk om beurt aan het publiek mochten showen. Er werd zo hevig gevierd, dat het pronkstuk de feestavond niet overleefde...