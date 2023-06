Prins Harry eerste Britse royal in 130 jaar die komt getuigen in de rechtbank

Het gebeurt niet alle dagen dat een vooraanstaand lid van een koninklijke familie komt getuigen in de rechtbank. Als het dan om prins Harry gaat, tot nader order vijfde in lijn voor de Britse troon, kan je er donder op zeggen dat het Londense Hooggerechtshof het schouwtoneel wordt van een wereldwijd mediacircus. Vooral omdat het al geleden is van 1891 (zie onder) dat een vooraanstaande Britse royal nog voet zette in de rechtbank.

Twee decennia telefoonhacks

Harry zal begin deze week – wanneer exact is nog niet duidelijk – in het Hooggerechtshof getuigen in de rechtszaak die hij en andere beroemdheden (bij wie acteurs, topsporters en zangers) hebben aangespannen tegen Mirror Group Newspapers (MGN), uitgever van de Daily Mirror, de Sunday Mirror en Sunday People.

Het proces, dat op 10 mei begon, moet duidelijk maken of MGN-journalisten en/of privédetectives die in hun opdracht werkten, in de periode 1991-2011 op “industriële schaal” telefoonhacks hebben uitgevoerd en andere illegale handelingen hebben gesteld om privé-informatie los te weken. Volgens de prins zou het gaan om niet minder dan 140 artikels, al werden er voor deze rechtszaak slechts 33 weerhouden. De telefoontaps zouden zijn gebeurd met medeweten en goedkeuring van senior redacteuren en leidinggevenden, aldus David Sherborne, advocaat van de eisers.

Mol in koninklijke entourage?

Bij de start van het proces bood MGN in gerechtelijke documenten alvast excuses aan en gaf het toe dat de Sunday People bij één gelegenheid onwettig informatie over Harry had gezocht en dat hij daarvoor recht had op een schadevergoeding. Maar over alle andere artikels zegt de mediagroep dat Harry zijn beweringen niet kan staven.

Nog volgens MGN werd heel wat informatie gelekt door mensen uit de koninklijke entourage. Zo geeft de mediagroep toe dat de voormalige adjunct-kabinetschef van Harry’s vader, de huidige koning Charles, geregeld een hapje ging eten of een glas ging drinken met Piers Morgan, een van de Britse sterjournalisten die onder meer voor News of the World en Daily Mirror schreef en daarna jarenlang een populaire ontbijtshow presenteerde op ITV. Na uiterst kritische uitlatingen aan het adres van Harry en Meghan, waarop de tv-zender tienduizenden klachten binnenkreeg, stapte de presentator op. Morgan zelf ontkent dat hij zijn info over Harry onwettig zou hebben verkregen.

Een en ander sterkt Harry in zijn overtuiging dat leden uit de koninklijke familie – of minstens hun naaste medewerkers – negatieve verhalen over hem en Meghan naar de pers hebben gelekt om hun eigen reputatie (of die van hun broodheer) te beschermen, met de gekende familiebreuk tot gevolg.

Alleen maar verliezers

Volgens communicatieadviseur David Yelland, zelf een gewezen uitgever bij The Sun (tegen wie Harry ook een proces heeft aangespannen), heeft het Britse koningshuis lang geprobeerd om te vermijden dat het tot een rechtszaak zou komen “omdat het zo’n zaak onmogelijk onder controle kan houden. Dergelijke zaken zijn vaak een garantie tot wederzijdse vernietiging. Ik denk niet dat iemand hier goed uit kan komen.”

Waarom Harry dan toch kost wat kost het been heeft stijfgehouden? “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat hij de rechtbank gebruikt, omdat hij weet dat hij zal worden geloofd eens hij in die getuigenbank zit”, aldus David Yelland, die het verhoor van Harry door de advocaat van de tegenpartij nu al omschrijft als “het ultieme interview”.

Voor Harry is de uitkomst van deze rechtszaak belangrijk: hij heeft nog drie processen lopen tegen Britste tabloids, onder meer tegen The Sun en het na een eerder telefoontapschandaal ter ziele gegane News of The Word. “Dit gaat niet alleen over het hacken van telefoons, dit gaat over verantwoord omspringen met de macht”, schreef Harry in een eerdere verklaring. Daarin noemt hij de pers te belangrijk om over te laten aan “criminelen die zich voordoen als journalisten die de show leiden”.

Niet de eerste Britse royal in de rechtbank

Prins Harry is lang niet de eerste en enige Britse ‘senior royal’ die met de rechtbank in aanraking kwam. Een historisch overzicht.

Edward VII

De laatste keer dat een hooggeplaatst lid van de Britse koninklijke familie in de rechtbank getuigenis aflegde, was in 1891. Toen was Edward VII – hij was op dat moment nog geen koning – opgeroepen als getuige in een lasterproces over een kaartspel. Twintig jaar eerder, in 1870, zat hij ook al eens op de getuigenbank in een echtscheidingszaak, waarin hij er – valselijk – van werd beschuldigd een affaire te hebben met de vrouw van een parlementslid.

George V

Zijn zoon George V werd in 1910 door een republikeinse krant beschuldigd van bigamie, kort nadat hij koning was geworden. Het kwam tot een rechtszaak, waarin George geen persoonlijke getuigenis kwam afleggen, maar wel een schriftelijke verklaring liet voorlezen waarin hij de bigamie ontkende. De auteur van het artikel werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens smaad.

Charles I

In 1649, na het einde van de Engelse burgeroorlog, werd Charles I berecht wegens verraad. De koning weigerde de bevoegdheid van de rechtbank te erkennen, maar werd toch schuldig bevonden en ter dood veroordeeld.

Prins Andrew

In 2012 werd Harry’s oom, prins Andrew, in de Verenigde Staten aangeklaagd door Virginia Giuffre wegens vermeend seksueel misbruik toen ze een tiener was. De zaak paste in de onverkwikkelijke zedenaffaire rond Andrews vriend, wijlen Jeffrey Epstein, de wegens zedenfeiten veroordeelde financier die in de gevangenis zelfmoord pleegde. Andrew schikte de zaak vorig jaar. Hij heeft nooit enig wangedrag toegegeven en is evenmin beschuldigd van strafbare feiten.

Prinses Anne

Ook prinses Anne, de enige dochter van wijlen koningin Elizabeth, kreeg al te maken met het Britse gerecht. In 2001 pleitte ze schuldig aan een zware snelheidsovertreding, die haar 400 pond boete en vijf strafpunten op haar rijbewijs opleverde. Een jaar later werd ze de eerste Britse royal in 350 jaar die veroordeeld werd voor een misdrijf, omdat ze niet had kunnen voorkomen dat een van haar honden twee kinderen beet.