Rusland: “Groot Oekraïens offensief verijdeld en 250 vijandige soldaten gedood”

Rusland zou ‘een groot offensief’ in de zuidoostelijke Oekraïense regio Donetsk te hebben verijdeld. en zou ook nog eens honderden pro-Oekraïense troepen hebben gedood. Het Russische ministerie van Defensie zegt maandag Oekraïne te hebben aangevallen met zes gemechaniseerde en twee tankbataljons op vijf punten langs het front in het zuiden van Donetsk. Rusland vermoedt namelijk al een tijdje dat Oekraïne via die weg zou proberen aanvallen.

“Het doel van de vijand was om door onze verdediging heen te breken in het volgens hem meest kwetsbare deel van het front. De vijand heeft zijn taken niet volbracht, het was niet succesvol”, aldus het ministerie van Defensie in een verklaring op Telegram.

‘Enjoy the silence’

De Russische beweringen konden niet onmiddellijk geverifieerd worden, laat persagentschap Reuters weten. Het Oekraïense ministerie van Defensie en het leger zouden ook niet gereageerd hebben op een verzoek naar commentaar.

De Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov publiceerde zondag een cryptische boodschap op Twitter waarin hij het nummer ‘Enjoy the silence’ van Depeche Mode citeerde. “Woorden zijn erg onnodig, ze kunnen alleen maar kwaad doen”, luidde de tweet.

Het Russische ministerie van Defensie gaf een video vrij van waarop verschillende Oekraïense pantservoertuigen te zien zouden zijn die opgeblazen worden. Het ministerie zegt dat daarbij 250 troepen gedood werden en ook 16 tanks, drie infanteriegevechtsvoertuigen en 21 gepantserde gevechtsvoertuigen vernietigd werden.

Oekraïene bereidt zich al maanden voor op een tegenoffensief. In een op zondag gepubliceerd interview vertelde de Oekraïense president Volodimir Zelenski aan The Wall Street Journal dat hij klaar was om het tegenoffensief te beginnen. Maar hij waarschuwde ook dat het een tijd zou kunnen duren en dat de tol zwaar zou kunnen zijn.